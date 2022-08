Deux maires prennent « la mer », pour les 350 ans de Varennes et Verchères

Unies par leur fleuve et leur 350e anniversaire, les villes de Varennes et de Verchères ont offert aux citoyens une journée d’expédition de canot et de kayak et même de grands canots de type Rabaska, sur la trace des grands explorateurs. Environ 200 personnes ont pris « la mer » en ce 27 aout pour une mémorable randonnée sur le fleuve. Les pagayeurs du fleuve Saint-Laurent ont amorcé leur parcours au parc de la Commune à Varennes. Ils ont fait un détour par l’Ile Ste-Thérèse en face de varennes, un haut lieu de villégiature du début du siècle, puis ils ont accosté, une heure et un peu plus, plus tard, au parc des Pionniers à Verchères pour un pique-nique en plein air bien mérité. Un autobus a ramené les canotiers de Varennes au point de départ de cette fabuleuse randonnée sur le fleuve. Plusieurs élus des deux villes dont les maires Damphousse et Bélisle ont aussi relevé le défi avec brio.