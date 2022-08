Les célébrations du 350e de Varennes s’annoncent historiques avec Les Cowboys Fringants

Le 2 septembre prochain, Les Cowboys Fringants présenteront en concert leurs chansons mythiques au parc de la Commune pour célébrer le 350e anniversaire de Varennes. Accessible à tous gratuitement, le plus grand spectacle de l’histoire de Varennes présenté en partenariat avec Desjardins culminera avec les traditionnels feux d’artifice.



Rappelons qu’en juillet dernier, le chanteur du groupe Karl Tremblay, a annoncé qu’il devait entreprendre des traitements de chimiothérapie à la suite d’un diagnostic de cancer, ce qui avait mené au report du spectacle. « En guise de soutien, j’invite les participants à apporter toute forme de chapeau lors du spectacle. Nous prendrons un moment pour témoigner notre vague d’amour à Karl », affirme le maire Martin Damphousse, en ajoutant : « son courage de maintenir son engagement sur scène est honorable. Merci Karl ! ».



Des bénévoles seront placés à la sortie des lieux des festivités pour accueillir les dons qui seront entièrement remis à la Société canadienne du cancer. L’organisme de bienfaisance national regroupe notamment les activités de lutte contre le cancer de la prostate.



Le groupe musical phare de la culture québécoise sait attirer un large auditoire. Ainsi, bien que les transports actifs soient encouragés pour se rendre sur le site, les festivaliers qui souhaiteront faciliter leur accès pourront bénéficier d’un service de navette depuis le stationnement incitatif sur la rue Jules-Phaneuf, la Place de La Gabelle et le Centre communautaire sur le boulevard René-Gaultier.



Pour des raisons de sécurité, la circulation routière sera interdite au parc de la Commune et sur la rue Sainte-Anne, entre la route Marie-Victorin et la rue de la Fabrique de 19 h 30 à 23 h 30. Les automobilistes devront suivre le chemin de détour indiqué par la signalisation temporaire.



Afin de maximiser l’espace aux festivaliers, l’admission au spectacle prévoit exclusivement des places debout. Quatre kiosques des bières du 350e anniversaire de Varennes seront accessibles sur le site pour le bonheur des participants.