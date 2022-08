Andrée-Anne Tardy remporte le Prix de la nouvelle Radio-Canada

La Bouchervilloise Andrée-Anne Tardy est lauréate du Prix de la nouvelle Radio-Canada 2022 pour sa nouvelle intitulée La chambre de Jeanne.

Le jury a choisi de récompenser cette nouvelle « qui dépeint, par tableaux successifs, les vingt premières années de la vie d’une jeune fille appelée Jeanne. Le trio a été ébloui par l’originalité de la narration qui, à travers les menues traces laissées par les vivants dans le décor d’une chambre, révèle les petits drames et les métamorphoses qui jalonnent le début de l’existence », précise Radio-Canada.

L’autrice s’est inspirée d’un moment de sa vie alors qu’elle et sa famille ont dû vider la maison de sa grand-mère qui partait vivre en résidence et qui devait se défaire d’une bonne partie de ses biens.

« Je n’ai jamais été aussi émue par des tasses et des bibelots de salon. Entre mes mains, je tenais une vie tout entière, dont je n’avais connu qu’un bref chapitre. J’ai voulu me livrer à cet exercice : raconter l’histoire d’une personne à travers les objets qui l’entourent », a-t-elle confié à Radio-Canada.

« L’écriture descriptive relève le pari d’habiter l’inanimé par une présence empathique, sensorielle, où la finesse de l’observation n’a d’égale que l’humour des détails. Au terme de ce portrait en l’absence de l’intéressée, on s’est attaché à Jeanne, on a vécu avec elle, on a l’impression de la connaître. », ont commenté les membres du jury du Prix de la nouvelle 2022.

Andrée-Anne détient un diplôme de l’Université de Montréal et une maîtrise en littératures francophones et résonances médiatiques de l’Université Concordia.

La lauréate a également obtenu une bourse de 6000 $ offerte par le Conseil des arts du Canada, ainsi qu’un séjour d’écriture au Centre des arts et de la créativité de Banff.