Varennes officiellement jumelée à la commune française de Bécon-les-Granits

Le conseil municipal de Varennes est heureux d’accueillir une délégation de citoyens français de la commune de Bécon-les-Granits pour la signature d’une entente de jumelage historique. Lors d’une cérémonie protocolaire qui s’est déroulée le lundi 22 août dernier, madame le maire de Bécon-les-Granits, Marie-Ange Fouchereau et le maire Martin Damphousse ont signé à cet effet le livre d’or du 350e anniversaire de la fondation de Varennes, marquant ainsi la déclaration mutuelle de jumelage entre les deux municipalités. La commune de Bécon-les-Granits est localisée dans la région des Pays de la Loire à l’Ouest de la France, en périphérie de la ville d’Angers.



La France et le Québec sont liés depuis plus de quatre siècles lorsque de nombreux citoyens issus des territoires de l’Ouest français ont tenté l’aventure vers le Nouveau-Monde. Parmi eux figurait René Gaultier, fondateur de Varennes, natif de Bécon-les-Granits, dont la famille est angevine. Officier du régiment de Carignan-Salières, seigneur et gouverneur de Trois-Rivières, le Béconnais René Gaultier de la Vérendrye du Tremblay est arrivé au Québec vers l’âge de 25 ans et fut fondateur de Varennes en 1672.



« Dans la perspective du 350e anniversaire de Varennes, j’ai eu le privilège d’être délégué à me rendre sur place afin d’entamer les démarches et exprimer aux élus de Bécon-les-Granits le vif intérêt des Varennois à être jumelés à leur commune. Aujourd’hui, nous vivons un moment marquant de l’histoire qui permet d’unir à jamais les citoyens des deux communautés. Merci à tous les délégués pour votre présence, à madame le maire Marie-Ange Fouchereau ainsi qu’à monsieur Pascal Bigot, l’initiateur du projet et président du comité de jumelage », a déclaré le maire Martin Damphousse, en rappelant que « nos racines historiques sont profondes et continueront à nous unir en matière de culture et d’échanges de toutes sortes ».



Au cours de la semaine, les béconnais visiteront Varennes et participeront à diverses activités dont l’inauguration du parc du Souvenir, un tour guidé en bateau sur le fleuve ainsi qu’un souper champêtre. Ils feront également un arrêt à Québec, Mont-Tremblant et Montréal avant de repartir dimanche prochain.