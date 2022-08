Volleyball de plage : Audrey Gauthier remporte l’or aux Jeux du Canada

La Bouchervilloise Audrey Gauthier a décroché la médaille d’or en volleyball de plage aux Jeux du Canada tenus la semaine dernière à Niagara, en Ontario.

Audrey et sa coéquipière Laura Côté-Collin, toutes deux d’Équipe Québec, ont gagné en finale le match contre l’Ontario en deux manches 21 à 17 et 21 à 18. Le duo a eu un parcours presque parfait au cours des compétitions en remportant cinq victoires en six parties.

Audrey est âgée de 21 ans. Elle a commencé à pratiquer le volleyball intérieur avec l’Impact du collège Durocher Saint-Lambert, puis au niveau collégial. En août 2021, elle a fait ses débuts à l’Université de Stetson, en Floride, dans la NCAA, division 1. En février 2022, elle est devenue la première Québécoise à jouer et gagner un match en première division. Elle a contribué à la victoire de l’Université Stetson au championnat ASUN, ce qui a permis à l’équipe de participer aux prestigieux NATIONALS qui se déroulaient en mai dernier à Gulf Shores, en Alabama.

De retour au Québec, Audrey a poursuivi sa préparation en vue des Jeux du Canada au sein d’Équipe Québec en compagnie de sa partenaire Laura Côté-Collin.

Audrey étudie en psychologie.