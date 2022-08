Tunnel Louis-Hippolyte – Fermeture complète de l’autoroute 25 en direction de la Rive-Sud du 26 au 29 août

Le ministère des Transports vous informe qu’une fermeture complète de l’autoroute 25 en direction de la Rive-Sud, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, sera mise en place durant la fin de semaine du 26 au 29 août. Celle-ci est notamment requise afin d’effectuer la réfection de la voie de droite du tube sud, ainsi que des travaux dans le corridor central du tunnel.



Fermeture de fin de semaine – 26 au 29 août



• Fermeture complète de l’autoroute 25 en direction de la Rive-Sud entre la sortie n°5 – R-138 / Rue Hochelaga / Rue Sherbrooke et l’entrée en provenance de l’île Charron (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine), de vendredi 23 h à lundi 5 h.





Fermetures de nuit – 23 au 25 août



Autoroute 25 (tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine)



En direction sud



• Des fermetures complètes de nuit de l’autoroute 25 en direction sud, entre la sortie n°4 – Montréal (centre-ville) / Pont J.-Cartier et l’entrée en provenance de l’île Charron, (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine) sont planifiées toute la semaine selon l’horaire suivant :

o Nuit de mardi à mercredi, de 21 h à 5 h

o Nuits de mercredi à jeudi et de jeudi à vendredi, de 22 h à 5 h



En direction nord



• Des fermetures partielles de 2 voies sur 3 de l’autoroute 25 en direction nord, entre la sortie n°90 – La Prairie / USA / Varennes et l’entrée en provenance de la rue De Boucherville, sont planifiées dans les nuits du mardi au jeudi de 22 h à 5 h.



Route 132



• Une fermeture complète de nuit des corridors de circulation menant vers l’autoroute 20 est et vers l’autoroute 25 nord, sur la route 132 en direction est, est planifiée dans la nuit du mercredi au jeudi de 22 h 30 à 5 h.

o L’entrée en provenance du boulevard Roland-Therrien sera fermée dès 22 h.

o La route 132 demeure accessible depuis le pont Jacques-Cartier pour les usagers qui souhaitent aller en direction de Varennes. Ces derniers devront garder la voie de gauche pour y accéder.



À noter que la vitesse est réduite dans le secteur des travaux. Les usagers de la route sont invités à adapter leur conduite pour leur sécurité et celle des travailleuses et travailleurs.



Les entraves peuvent être modifiées, devancées, repoussées ou annulées, consultez le quebec511.info avant vos déplacements.