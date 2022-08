Une nouvelle mouture d’artistes locaux exposera à la Galerie 500 cet automne

La Ville de Boucherville dévoile les artistes qui exposeront du 29 août au 5 février 2023 à la Galerie 500. Mettant en lumière le dynamisme et la créativité des artistes locaux, la galerie propose aux visiteurs d’explorer l’univers unique de six artistes aux inspirations, aux techniques et aux styles variés.

Cette série d’expositions investit et transforme l’espace public du Centre administratif Clovis-Langlois (hôtel de ville). Il s’agit d’un parcours à travers lequel le public est invité à découvrir les œuvres d’artistes locaux et à poser une réflexion sur l’art.

La galerie accueillera les expositions suivantes : L’art au cœur du partage de la FADOQ de Boucherville, qui célèbre son 50e anniversaire; Si on dansait… ode au plaisir de Michèle Doucette; Mines de rien, il était une fois le dessin académique de Réal Campeau et ses élèves de l’Atelier des Arts visuels de Boucherville; Lumière sur Boucherville de Johanne Pion et Nostalgie de Thérèse Larue Priondolo.

L’exposition sera également disponible en mode virtuel sur le site Web de la Ville à compter du 29 août.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le jeudi 25 août de 17 h à 19 h. Bienvenue à tous!

La Galerie 500 est située à l’intérieur du Centre administratif Clovis-Langlois (hôtel de ville), la Galerie 500 soutient l’art local et ses différentes formes d’expression en exposant le travail d’artistes bouchervillois provenant des principales disciplines en arts visuels.