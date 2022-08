La fête foraine du 350e anniversaire de Varennes, dans les airs, sur terre et même dans l’eau

Le grand événement forain soulignant les 350 ans de Varennes qui s’est tenu samedi et dimanche dernier au parc de la Commune s’est conclu juste à temps car de fortes averses se sont aussi invitées dimanche en fin après-midi. Heureusement mère nature avait auparavant largement contribué à faire de l’événement un succès avec plein de soleil et de temps chaud tant samedi que dimanche avant midi, ce qui a permis à des milliers de citoyens de festoyer dans le grand parc en rive.



Déployé sur deux jours la grande fête a offert des manèges, des structures gonflables, du mini-golf et une zone réservée à la démonstration de cerfs-volants. Un espace d’exposition agricole mettant en valeur des races animales patrimoniales du Québec et des antiquités agricoles, une usine à maquillage et un coin des petits étaient également aménagés dans le grand parc situé en bordure du fleuve.



Trois rendez-vous incontournables étaient proposés aux festivaliers durant cette fin de semaine haute en couleur. Outre les averses, une pluie de bonbons est descendue du ciel pour le plaisir des enfants au cours de ces deux journées, tout de suite après l’heure du diner. Le marathon de Gaston était pour sa part proposé aux amateurs le samedi, durant les heures d’activités de la fête foraine. Finalement, l’anniversaire de Bourrasque, la mascotte officielle des fêtes du 350e anniversaire a été souligné dimanche au début de l’après-midi, juste avant que le ciel ne tombe sur la tête des derniers festivaliers encore présent sur le site.