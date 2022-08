Une autre collision avec une motomarine fait un blessé sur le fleuve, à Boucherville

Un nouvel incident sur les eaux du fleuve est venu s’additionner, samedi dernier à Boucherville, à la trentaine d’interventions recensées depuis le début de la saison estivale par le service de sécurité incendie de l’agglomération.

Cette fois-ci c’est une motomarine pilotée par une jeune fille dans la vingtaine qui est entré en collision avec un bateau de plaisance, aux limites de Boucherville et de la ville de Varennes. La jeune conductrice a subi plusieurs blessures sérieuses tant au haut qu’au bas du corps mais sa vie ne serait pas en danger.



Une infirmière et un médecin qui se trouvaient sur un bateau à proximité de l’accident ont donné les premiers soins à la jeune femme qui a rapidement été ramenée sur la terre ferme par le Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil (SSIAL) avant d’être prise en charge par les ambulanciers et transportée dans un centre hospitalier.

Il s’agit d’un autre incident impliquant une motomarine car au cours de la fin de semaine précédente un autre accident avec une motomarine avait un blessé grave dans le secteur de Brossard cette fois-ci alors que le conducteur du bolide était entré en collision avec une bouée.

Dans tous les cas ou presque la vitesse et le manque de contrôle de ces bolides marins seraient en cause.