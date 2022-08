La CMMTQ avertit la population contre un exercice illégal

La Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ) tient à aviser la population que Laurie Boies et 9458-4414 Québec inc., faisant notamment affaire sous les noms Service Urgence, Plombier Urgence, Plombier abordable, Plombier Monk, Plombier Saint-Laurent, Plombier Laval et Plombier Rive-Sud sont soupçonnées d’exercice illégal du métier de maîtres mécanicien en tuyauterie pour avoir exécuté des travaux de plomberie sans être membres de la CMMTQ, donc sans détenir les licences d’entrepreneur appropriées.



Nos enquêtes révèlent qu’elles œuvrent dans plusieurs régions du Québec, comme la Montérégie, Montréal, Laval, Lanaudière et les Laurentides. Elles utilisent plusieurs noms, numéros de téléphone (514 307-3419, 450 987-3624, 514 532-0131, 514 535-0176, 514 319-0186 et 438 221-5390), des sites Web (plombierurgence.ca, et plombierabordable.com) et des annonces Google pour contacter des clients potentiels.



Préoccupée par les faits rapportés, la CMMTQ prend actuellement des mesures pour empêcher ces personnes d’exercer le métier de maître mécanicien en tuyauterie. Plusieurs poursuites pénales en exercice illégal ont été déposées devant les tribunaux contre Laurie Boies et 9458-4414 Québec inc. Si elles sont reconnues coupables, elles s’exposent à des amendes pouvant aller de 5000 $ à plus de 75 000 $ par infraction, en vertu de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie.



Les consommateurs qui veulent dénoncer ces personnes auprès de la CMMTQ sont invités à remplir le formulaire de dénonciation. De plus, la CMMTQ rappelle qu’avant de confier des travaux d’installation, de réparation, de remplacement ou de rénovation d’un système de plomberie, les consommateurs doivent s’assurer que la personne ou l’entreprise est membre de la CMMTQ et qu’elle détient les licences appropriées. Les consommateurs peuvent vérifier l’adhésion à la CMMTQ en consultant le Répertoire des membres ou en contactant la CMMTQ au 514 382-2668.