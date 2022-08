Gérer le stress de la rentrée scolaire grâce à Alloprof

À l’aube d’une nouvelle rentrée, Alloprof rappelle qu’il sera au poste pour aider encore plus d’élèves cette année, et annonce qu’il proposera plusieurs outils pour soutenir la réussite scolaire des jeunes, dans un contexte où les années rythmées par la pandémie ont engendré des retards. L’organisme propose différentes nouveautés pour la rentrée comme des fiches sur des notions scolaires complètement revues et améliorées et une section de son site dédiée à la communauté enseignante.



Ensemble pour une rentrée réussie

En complément aux milliers de ressources en ligne accessibles tout au long de l’année, toute l’équipe enseignante d’Alloprof sera de retour le 6 septembre prochain pour aider les élèves du Québec à faire face aux défis qu’ils pourraient rencontrer et à conserver leur motivation durant les prochains mois. « On a tout ce qu’il faut pour répondre aux besoins de chaque jeune, qu’il ait de la facilité à l’école ou non, selon son niveau scolaire, la notion qui pose problème et ses préférences », rappelle Annie Harvey, porte-parole d’Alloprof.



Des outils bonifiés pour le plaisir de tous

Afin de faciliter la compréhension de certains concepts plus difficiles et de proposer différentes façons d’apprendre, Alloprof a amélioré plusieurs de ses outils, dont des centaines de fiches explicatives contenant encore plus d’images, d’exemples visuels, d’exercices et de vidéos. L’organisme travaille aussi sur de nouvelles versions de certains de ses jeux les plus populaires et de ses exercices interactifs qui amélioreront l’expérience des élèves, et surtout leurs apprentissages. Une nouvelle version du jeu de lecture Grimoire et de l’exercice de vocabulaire seront dévoilés notamment au cours de l’automne.



Un nouveau petit plus pour les enseignants

Cinq ans après avoir lancé le service Alloprof Parents, qui vise à accompagner les parents dans le parcours scolaire de leurs enfants, l’organisme travaille sur le développement d’une nouvelle section de son site Web pour donner un coup de pouce aux profs du Québec. « L’objectif est de leur proposer des outils en lien avec les ressources d’Alloprof qui sont faciles à utiliser et à partager avec leurs élèves, ainsi qu’avec les parents, résume Annie Harvey. Cette nouveauté viendra certainement compléter l’offre 360° offerte autour de l’élève, qui reste notre cœur de cible. »



Une lecture pour préparer ses enfants à la rentrée

D’ici au retour sur les bancs d’école, les parents peuvent consulter un dossier complet sur la rentrée scolaire qui propose des trucs et conseils pour apprivoiser le stress souvent associé à ce moment de l’année, aider la famille à bien s’organiser, établir une routine de devoirs efficaces et découvrir les meilleures ressources d’Alloprof.



Une aide précieuse de Rio Tinto

Alloprof est fier de pouvoir compter sur l’engagement renouvelé et l’appui majeur de Rio Tinto, qui a confirmé une contribution d’un million de dollars sur trois ans. Partenaire d’Alloprof pour la réussite scolaire des jeunes depuis 12 ans, Rio Tinto permettra notamment à l’organisme de poursuivre le développement de ses projets scientifiques et technologiques, lesquels sont en majorité créés au Centre Rio Tinto-Alloprof pour les sciences au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ainsi que ses actions auprès de la communauté ilnu de Mashteuiatsh.



« Au fil des ans, Alloprof a mis sur pied une variété de projets et d’outils éducatifs pour encourager la réussite scolaire des jeunes et soutenir leurs parents partout à travers le Québec. En tant que partenaire de longue date de l’organisation, nous constatons les immenses bénéfices de ses services, notamment dans les communautés du Saguenay-Lac-Saint-Jean où des efforts importants sont faits pour susciter l’intérêt des jeunes envers la science et la technologie et pour faciliter l’apprentissage du nehlueun, la langue des Pekuakamiulnuatsh de Mashteuiatsh », souligne Sébastien Ross, directeur exécutif, Opérations Atlantique, Aluminium, à Rio Tinto.