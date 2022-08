Plus de 350 000 $ pour améliorer la sécurité routière à Longueuil

Ayant pour objectif de renforcer encore davantage la sécurité des piétons, la Ville de Longueuil procédera à l’achat et à l’installation de 40 signaux lumineux indiquant la présence d’un passage pour piétons d’ici la fin de l’année, doublant ainsi leur nombre sur le territoire. Le cout de l’achat est de près de 170 000 $.



Ce type de dispositif permet aux piétons de mieux signaler leur intention aux automobilistes pour traverser une intersection, rendant la traversée de la rue plus sécuritaire. Chaque passage pour piétons non contrôlé à travers le territoire a été étudié en fonction d’une grille d’analyse afin de déterminer ceux qui pourraient bénéficier d’un signal lumineux. Les critères de sélection comprenaient le débit de fréquentation, le nombre de voies à traverser, la présence de refuges pour piétons (îlots surélevés) au cours de la traversée, la proximité d’arrêt d’autobus et la largeur de la chaussée, entre autres.



D’ici la fin de l’automne prochain, les citoyens pourront également compter sur 43 afficheurs de vitesse pédagogiques permanents supplémentaires sur le territoire, dont une dizaine près d’écoles. Ces afficheurs permettent de relever en temps réel le volume de circulation et la vitesse pratiquée par les automobilistes. Près de 188 000 $ ont été investis pour l’achat et l’installation de ces afficheurs de vitesse.