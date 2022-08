Des cliniques de vaccination régulière pour les 4 à 6 ans cet été

Le CISSS de la Montérégie-Est a présentement plusieurs places disponibles cet été pour compléter la vaccination régulière des 4 à 6 ans qui entreront en maternelle en septembre. Ces journées de vaccination se déroulent dans les sites de vaccination de Longueuil, Beloeil, Saint-Hyacinthe et Acton Vale jusqu’à la fin août. Profitez de l’été pour mettre à jour le carnet de santé des enfants. Pour prendre rendez-vous (non possible sur Clic Santé), composez le 1 833 701-1741. La prise de rendez-vous se fait par téléphone uniquement.