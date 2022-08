Circulation sécurisée sur la 132 dans le secteur du tunnel Lafontaine

Le ministère des Transports a informé qu’une nouvelle configuration des voies sur la route 132 en direction est en place depuis le 15 août afin de faciliter et de sécuriser l’accès au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. L’intervention consiste à séparer les corridors de circulation par des glissières en béton selon la destination souhaitée. Cette mesure en gestion de la mobilité aura pour effet de canaliser les mouvements de circulation afin d’empêcher les changements de voies de dernière minute générant de la congestion aux abords de l’échangeur des autoroutes 20 et 25 et de la route 132. Les usagers sur la route 132 en direction est devront donc emprunter le corridor correspondant à leur itinéraire dès qu’ils auront franchi le secteur du boulevard Roland-Therrien, soit : une voie permettant de poursuivre sur la route 132 en direction est; deux voies permettant d’accéder au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et à l’autoroute 25 en direction nord; une voie permettant d’accéder à l’autoroute 20 (Jean-Lesage) en direction est.