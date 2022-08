Une belle activité intergénérationnelle à la résidence Vast à Sainte-Julie

Grâce à l’initiative de deux animateurs du Camp Amis de la Ville de Sainte-Julie, la résidence Vast a accueilli un groupe de jeunes d’un camp de jour pour un avant-midi, le 29 juillet dernier. Les enfants âgés entre 6 et 8 ans ont été accueillis par des résidents bénévoles et ils ont par la suite été initiés à la pétanque, au jeu palet, au bingo, au jeu de poches et ils se sont fait raconter l’histoire de Pinocchio par une résidente. Merci aux animateurs et aux bénévoles pour ce beau moment entre jeunes et… jeunes de cœur!