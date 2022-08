La campagne de vaccination de rappel déployée dès la mi-août

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a fait savoir que la campagne de vaccination afin d’offrir une nouvelle dose de rappel aux clientèles prioritaires a débuté le 15 août dans plusieurs milieux de vie accueillant des personnes âgées ou vulnérables. Comme pour les campagnes de vaccination précédentes, des équipes seront déployées dans les milieux de vie tels que les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). Il n’est donc pas nécessaire de prendre rendez-vous sur Clic Santé pour ces clientèles. Dans une mise à jour de l’avis concernant la vaccination contre la COVID-19 à l’automne 2022, le CIQ, recommande, comme scénario de départ, la vaccination des personnes selon les premiers groupes prioritaires déterminés depuis le début de la vaccination contre la COVID-19 : personnes résidant en CHSLD, en résidence privée pour aînés (RPA) ou vivant dans d’autres milieux collectifs comportant une proportion élevée de personnes aînées et vulnérables; personnes de 60 ans et plus, en commençant par les personnes de 80 ans et plus; personnes de 5 ans et plus immunodéprimées ou dialysées, ou vivant avec une maladie chronique; travailleurs de la santé; femmes enceintes; adultes vivant en région isolée, après discussion avec les autorités de santé publique et les représentants des communautés. Notons qu’il est recommandé de recevoir cette dose cinq mois après la dose précédente et ce, peu importe le nombre de doses de rappel reçues à ce jour.