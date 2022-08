Une école unique à Boucherville ou l’on apprend à jouer avec …le feu, le gaz et l’hydrogène

On retrouve dans un des parcs industriels de Boucherville, une école unique qui carbure au gaz… naturel. L’École de technologie gazière (ETG) de l’entreprise Énergir, située sur la rue Nobel, en bordure de l’autoroute 20, est un centre de formation reconnu par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, qui offre des formations permettant aux travailleurs de perfectionner leurs connaissances en matière de gaz naturel.

L’école a développé une expertise unique dans le domaine de l’exploitation et de l’entretien de réseaux gaziers et des appareils à gaz naturel.

Que ce soit dans le domaine de la réparation, de l’installation ou de l’entretien des équipements, du transport au gaz naturel ou de la sécurité publique, l’école reçoit toute sorte de clientèle. Les pompiers de l’agglomération de Longueuil y suivent d’ailleurs leur formation en combat d’incendie de gaz naturel.

L’apport de l’hydrogène

Énergir espère par ailleurs pouvoir se servir de l’hydrogène pour ajouter au gaz naturel qui alimente son réseau. De nombreux tests sont actuellement réalisés pour vérifier si et combien d’hydrogène peut être ajouté dans le réseau pour rendre la consommation d’énergie plus « verte »

Dans cette perspective, derrière l’école de technologie gazière, Énergir a récemment aménagé son deuxième site de tests le « quartier de l’énergie » d’Énergir, qui s’avère être un mini-réseau où est simulée une petite ville permettant de former les employés, futurs et actuels. Les tests qui y sont menés serviront à mieux comprendre comment réagissent les composantes du réseau, la tuyauterie, les divers appareils résidentiels et commerciaux (chauffe-eau, chaudière, fournaise, foyer, poêle, etc.) et les équipements de mesure (compteurs et régulateurs de gaz) lorsqu’une certaine quantité d’hydrogène est injectée dans le système.

À terme, ces tests permettront de statuer sur la capacité des appareils et du réseau actuel d’Energir (11,000 kilomètres au Québec) à recevoir une certaine quantité d’hydrogène et d’investiguer les défis techniques associés à sa distribution.

Énergir compte plus de 6000 clients desservis par le réseau de gaz naturel dans la région dont 3563 à Boucherville, 889 à Ste-Julie et 427 à Varennes.