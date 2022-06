Terre d’eau: exposition des œuvres de l’artiste-peintre Michel Monett les 11 et 12 juin à Verchères

L’artiste-peintre Michel Monett présente ses plus récentes œuvres dans le cadre de l’exposition Terre d’eau, les samedi 11 et dimanche 12 juin prochains dans son atelier situé au 303, rang du Petit-Coteau à Verchères. « Mon objectif de vie en tant qu’artiste-peintre est de créer tel que je l’éprouve, un monde sensible, solide et immatériel avec le plus de vérité possible et à en partager la magie. » Pour plus d’information à ce sujet :

T 450-583-3380

C michelmonettpeintre@gmail.com

W monett-peintre.com

F facebook.com/michel.monett