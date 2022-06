Tout sur Marcel : le nouveau livre pour l’auteur de Saint-Amable Benoit Asselin, le jardinier des âmes!

Lorsqu’il n’écrit pas, Benoit Asselin est un horticulteur de talent avec les deux mains dans la terre et, clairement, la tête dans les nuages! Celui qui se décrit comme un « auteur libre » a un nouvel opus à partager, Tout sur Marcel, dont le terreau fertile est un mélange d’amour, d’aventure et de tragédie.

Si les plantes soignées avec tendresse par le résident de Saint-Amable doivent fleurir de ces temps-ci, il en va de même pour son esprit qu’il tourne et retourne comme l’humus qui a besoin d’oxygène pour donner le meilleur de lui-même.

Tout frais sorti de la dernière récolte chez Le Lys Bleu Éditions, Tout sur Marcel parle en fait de Jeanne qui écrit pour tendre vers l’infini, comme l’indique le résumé. « Dès qu’elle pose la plume, son esprit rêve du paradis. Elle plane alors au-dessus d’une page, au bout d’un passage, d’un chapitre, pour finalement tomber amoureuse du personnage qui l’habite. Sur les traces d’un bonheur solitaire, téméraire, étonnant, à contre-courant, découvrez son histoire et ses multiples tournants. »

Notre « auteur libre » se dit inspiré par les hauts et les bas de l’humanité et ses micro-récits témoignent d’une réflexion qui transcende le regard que l’on porte à l’égard des conventions. Ce jardinier des âmes est un horticulteur expérimenté, certes, « mais aujourd’hui ressuscité en auteur pour améliorer le paysage de l’esprit et disposer des éléments indésirables qui bousculent l’humanité. »

Il dispense donc des engrais bien spéciaux pour faire germer un peu d’extraordinaire à partir de ce qui est à première vue ordinaire.

Il y a quelques mois, alors que ses talents d’horticulteur étaient en jachère, Benoit Asselin a écrit un autre opuscule au titre évocateur, Un nu main de nature. « Mes amis sont séduits par l’idée que le monde végétal soit une rencontre, une rencontre statique, certes, mais une rencontre tout de même. Une rencontre avec une vie développée, une vie effacée, discrète, un univers unique, une nature réservée qui respire uniquement pour les bons soins de notre planète », a-t-il décrit en parlant de son ouvrage.

Mais notre horticulteur a fait pousser bien des semences littéraires sous forme de livres au fil des années et vous pourrez les découvrir en allant sur le site Le Lys Bleu Éditions (www.lysbleueditions.com) ou simplement sur sa page Facebook au : www.facebook.com/benoitasselinauteur.

Parce qu’il faut arroser régulièrement son esprit et son âme!