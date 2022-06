Repas BBQ de La Maison Victor-Gadbois… Pour que la vie continue!

La Maison Victor-Gadbois vous invite à prendre part à son repas BBQ pour deux personnes à emporter conçu par le chef Cynthia Bourque et sa brigade culinaire. Ceux-ci permettront d’amasser des fonds pour La Maison Victor-Gadbois, un centre de soins palliatifs spécialisés pour des personnes atteintes de cancer en phase terminale. Ce sont des policiers de la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent qui remettront les assiettes pour emporter. Pour chaque repas vendu 50 $ en ligne et récupéré en après-midi le 11 juin entre 13 h et 15 h, la totalité des recettes ira à la Maison Victor-Gadbois et Deschamps automobiles de Sainte-Julie ajoutera un don de 5 $. Achetez dès maintenant vos billets au lien suivant : https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/8dcb85b3-b60e-47d6-80b2-9be1f782c7ed Les quantités sont limitées. Les organisateurs remercient leurs partenaires sans qui cet événement n’aurait pu être possible : la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent, restaurant Mikes, Deschamps automobiles de Sainte-Julie, Exceldor, Fermes Trudeau, France Délices, IGA Pepin, Les Épices de Marie Michèle, Costco de Saint-Hubert, Les patates Gemme et frères. Mille mercis à vous… Pour que la vie continue!