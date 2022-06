2500 participants à la Vélofête

Après deux ans d’absence, la Vélofête de la famille Desjardins était de retour le dimanche 29 mai à Boucherville.

Près de 2500 participants, parents et enfants, y ont participé durant la journée. De ce nombre, plus de 1000 cyclistes ont parcouru l’un des trois parcours proposés à travers la ville.

L’événement s’est terminé par une fête au parc de la Mairie. Sur le site, des organismes locaux ont tenu des kiosques afin de mieux faire connaître les activités qu’ils offrent. Il y avait aussi animation, pique-nique, spectacle d’acrobaties et de haute voltige. L’ambiance était très festive. (D.L)