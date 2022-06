Match sans point ni coup sûr pour le lanceur Émile Flanagan de Boucherville

Émile Flanagan, un jeune Bouchervillois de 15 ans qui évolue avec les Patriotes de Mortagne, a réalisé il y a quelques jours un exploit assez rare dans le monde du baseball. Le 23 mai dernier au parc Paul-Pratt de Longueuil, il a lancé une partie sans point ni coup sûr, dans une victoire de 9 à 0 des Patriotes de Mortagne AAA U17 aux dépens des Estacades de la Mauricie.

Pour réaliser son exploit, Flanagan a eu besoin de 93 tirs, dont 59 prises, en 7 manches complètes. Il a retiré 9 frappeurs au bâton.

Il s’agissait du deuxième départ en moins d’une semaine au monticule pour le lanceur des Patriotes. En effet, quelques jours plus tôt, il avait réalisé un match complet en accordant un seul coup sûr et un point en six manches de travail dans une victoire de 11 à 1 contre les Faucons de l’Estrie.

Soulignons aussi que l’an dernier, Émile Flanagan s’était fait remarquer au monticule alors qu’il est venu à une seule prise d’un match parfait dans le Bantam AA.

Les Patriotes de Mortagne AAA U17 connaissent un excellent début de saison avec une fiche jusqu’ici de sept victoires et une seule défaite.