Un nouveau festival sportif pour le 350e anniversaire de Varennes

Pour le 350e anniversaire de Varennes, le parc du Pré-Vert accueillera la première édition du Festival sportif qui se tiendra du 3 au 5 juin. Organisée pour promouvoir les saines habitudes de vie, cette activité proposera une trentaine d’activités gratuites et trois spectacles divertissants pour les citoyens de tout âge.

Plus d’une quinzaine d’organismes du milieu du sport et du loisir seront rassemblés pour permettre aux participants de faire l’essai de différentes disciplines, de jouer des matchs, de prendre part à des tournois ou de pratiquer des activités physiques en famille. Des places pourront également être comblées sur les lieux de l’événement.

Chaque jour, un spectacle sera présenté en marge des activités sportives. À la soirée d’ouverture, les athlètes du Freestyle Soccer Montréal présenteront une chorégraphie musicale qui mélangera acrobatie, danse et jonglerie avec un ballon de soccer. Le lendemain, au spectacle d’après-match, les festivaliers pourront vibrer au son country rock des chansons de l’auteur-compositeur Phil G. Smith. Enfin, pour clôturer le festival, l’équipe professionnelle humoristique de balle rapide, les 4 Chevaliers, affrontera une équipe spécialement sélectionnée par la Ville de Varennes.

Une remorque d’eau potable et des bières du 350e anniversaire seront disponibles sur place.

« Le Festival sportif est une excellente occasion pour les Varennois d’expérimenter de nouvelles disciplines et d’aller à la rencontre des différents organismes. Je tiens à souligner l’apport exceptionnel des nombreux bénévoles et partenaires qui, par leur contribution, permettent d’offrir un événement rassembleur qui encourage la population à bouger pour leur santé », déclare le maire Martin Damphousse.

Les détails concernant les activités, l’horaire et l’inscription sont disponibles sur la page réservée au festival à l’adresse varennes350.ca/festival-sportif.

Les participants sont invités à apporter leur bouteille d’eau et à privilégier le transport actif en guise d’effort pour préserver l’environnement.



(Source : Ville de Varennes)