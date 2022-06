Les bracelets antirapprochements en Montérégie en avril 2023

Le gouvernement du Québec a concrétisé le projet d’implantation des bracelets antirapprochements (BAR). Les premiers bracelets ont été déployés à partir de l’établissement de détention et du palais de justice de Québec. La mise en place de cette nouvelle mesure de lutte contre la violence conjugale et les féminicides dans toutes les régions du Québec s’échelonnera jusqu’à l’automne 2023. La vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, en a fait l’annonce à l’occasion d’une démonstration du fonctionnement du BAR qui s’est tenue à l’établissement de détention de Québec. « Chaque fois qu’on installera un bracelet antirapprochement sur un conjoint violent, c’est la vie d’une femme qu’on va potentiellement sauver. Aujourd’hui, nous soulignons l’aboutissement d’un processus complexe, mené de façon rigoureuse et très agile afin de toujours mieux protéger les victimes de violence conjugale. Je suis tellement fière de tout ce qui a été accompli depuis le 1er décembre dernier pour mener à bien ce projet, qui va, oui, sauver des vies, mais aussi redonner la paix d’esprit à de nombreuses victimes. C’est le début d’une nouvelle ère pour elles. » Calendrier de déploiement : Printemps 2022 : palais de justice de Québec et établissement de détention de Québec (préprojet); Automne 2022 : Joliette, Salaberry-de-Valleyfield, Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches; Avril 2023 : Lanaudière, Montérégie, Outaouais, Montréal, Côte-Nord, Laval, Laurentides et Mauricie.