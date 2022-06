Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sera fermé en direction de la Rive-Sud, du 3 au 6 juin

Le ministère des Transports vous informe qu’une fermeture complète d’un tronçon de l’autoroute 25 en direction de la Rive-Sud, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, sera mise en place durant la fin de semaine du 3 au 6 juin. Celle-ci est notamment requise afin de réaliser des travaux au niveau du mur de droite dans le tube en direction sud du tunnel.



Fermeture de fin de semaine – 3 au 6 juin



• Fermeture complète de l’autoroute 25 en direction de la Rive-Sud entre la sortie n° 4 – Montréal (centre-ville) / Pont J.-Cartier et l’entrée en provenance de la route 132, (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine), de 0 h 30 (dans la nuit de vendredi à samedi) à lundi 5 h.

o L’entrée en provenance de la rue Sherbrooke Est sera fermée dès vendredi 23 h 30.

o L’entrée en provenance de l’avenue Souligny Est vers l’autoroute 25 en direction sud sera ouverte. Les usagers seront redirigés vers la sortie n° 3 – Rue Notre-Dame / Rue Hochelaga en direction de la rue Notre-Dame Est puis vers le pont Jacques-Cartier.

o L’île Charron reste accessible en tout temps en provenance de la Rive-Sud.

o Il sera possible d’accéder à l’autoroute 20 en direction est en provenance de l’île Charron.



À noter que la vitesse est réduite dans le secteur des travaux. Les usagers de la route sont invités à adapter leur conduite pour leur sécurité et celle des travailleuses et travailleurs.



Fermetures de nuit – 31 mai au 3 juin



• Des fermetures complètes de nuit de l’autoroute 25 en direction sud, entre la sortie

n° 4 – Montréal (centre-ville) / Pont J.-Cartier et l’île Charron, sont planifiées toute la semaine, de 23 h à 5 h.

o Les entrées de ce tronçon fermeront de manière progressive à compter de 22 h.



Les entraves peuvent être modifiées, devancées, repoussées ou annulées, consultez le quebec511.info avant vos déplacements.



Rappel



• Fermeture complète de l’avenue Souligny en direction ouest, entre la rue Honoré-Beaugrand et l’échangeur Souligny, depuis le 23 mai jusqu’à la fin du mois de septembre 2022.

o Le détour se fait par les rues Honoré-Beaugrand en direction nord et Hochelaga en direction ouest.



• Déviation de la circulation de l’avenue Souligny en direction est, entre l’échangeur Souligny et la rue Honoré-Beaugrand, depuis le 23 mai jusqu’à la fin du mois de juillet 2022.