« En attendant » au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois

Quatre nouveaux bancs ont récemment été installés devant l’entrée principale du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois au grand bonheur de plusieurs utilisateurs et de nombreux marcheurs qui profitent du parc du centre pour s’y balader. Il y a bien des installations et des facilités à l’arrière de l’édifice, mais souvent des gens doivent attendre à l’extérieur, à l’avant, particulièrement lors des périodes des inscriptions aux différentes activités. Dorénavant, les gens plus âgés ou à mobilité réduite pourront prendre un peu mieux leur mal en patience avant de pouvoir entrer dans le centre.