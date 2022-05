Chantier de reconstruction de ponceaux dans l’échangeur des autoroutes 20 et 30

Le ministère des Transports a informé les usagers de la route que le chantier de reconstruction de ponceaux sous l’autoroute 30, à la hauteur de l’autoroute 20 à Boucherville, a débuté le 27 mai dernier. Les interventions, prévues jusqu’en juillet, seront réalisées la nuit et lors de blitz de travaux la fin de semaine afin de limiter les répercussions sur la circulation. Des entraves sont à prévoir sur l’autoroute 30 à la hauteur de l’autoroute 20. Il y aura fermeture d’accotements, possible en tout temps, et ce, jusqu’en juillet prochain. Il y aura également à l’occasion fermeture de voies de l’autoroute 30 ou de la voie de desserte seulement lors de travaux la nuit et la fin de semaine. Lors de ces situations, des bretelles dans l’échangeur des autoroutes 20 et 30 seront fermées par défaut. Les détours seront indiqués par des panneaux de signalisation. Le Ministère s’assurera de coordonner les fermetures requises pour la reconstruction de ces ponceaux avec celles prévues pour la réalisation de chantiers limitrophes, notamment la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.