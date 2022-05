Un pas de plus vers une offre de sentiers de vélo hors route autour du mont Saint-Bruno

Le vélo hors route connaît une croissance de popularité sans précédent et la Rive-Sud de Montréal n’échappe pas à cette frénésie. Des adeptes de tous les âges découvrent les plaisirs de rouler sur d’étroits sentiers en pleine nature. Devant l’absence de sentiers officiels, les réseaux de sentiers clandestins autour du massif du mont Saint-Bruno sont de plus en plus fréquentés, parfois au détriment de la sécurité des usagers et de l’environnement, et surtout, ils se développent sans concertation et sans vision d’ensemble.

C’est dans ce contexte que l’OBNL Sentiers Vélo Mont-Saint-Bruno a officiellement pris naissance le 27 avril dernier. Sa mission est d’œuvrer au développement, au maintien de sentiers et d’infrastructures pour le vélo hors route dans la région du Mont-Saint-Bruno en harmonie avec la nature.

Le 13 mai dernier, près de 150 adeptes se sont réunis pour le premier rassemblement de l’OBNL. L’ambiance était conviviale et décontractée au chalet du centre de Ski Mont- Saint-Bruno, qui avait prêté ses locaux pour l’occasion. Les adeptes de tous âges discutaient et échangeaient sur l’avenir du vélo hors route dans la région. L’OBNL a aussi présenté sa vision et son approche qui guideront ses actions, ainsi que les différents secteurs qui comportent chacun leur lot de défis. Notamment le site de l’ancien Champ de tir de Saint-Bruno qui contient près de 35 km de sentiers, maintenant rendus inaccessibles par la Défense nationale.

La montagne offre aussi un réel potentiel pour mettre en place un réseau de sentiers dédiés au vélo hors route et de connecteurs multi-usages interreliés, qui pourraient servir aux déplacements entre les quartiers et les villes et combler les amateurs de vélo hors route.

Sentiers Vélo Mont-Saint-Bruno mise sur le respect et la collaboration avec tous les acteurs du milieu et les propriétaires des terrains concernés pour faire vivre sa vision. L’OBNL se veut aussi inclusif des autres usagers et des différents niveaux de pratique de vélo hors route.

Sentiers Vélo Mont-Saint-Bruno invite tous ceux qui partagent sa vision et sa mission à devenir membres

