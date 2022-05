Mozart et Puccini ont raisonné dans la Basilique Sainte-Anne de Varennes

Tournée du Festival Classica

Changement complet de registre musical à Varennes. Après le succès monstre du spectacle du groupe Salebarbes, le samedi 21 mai, c’était soir de musique classique vendredi dernier alors que, dans le cadre de la tournée du Festival Classica, l’Orchestre de l’Agora proposait une soirée somptueuse au cœur de la lumineuse musique de Mozart et de Puccini! Le concert avait lieu à la Basilique Sainte-Anne de Varennes avec 32 musiciens de l’Orchestre, les solistes invités Antoine Bélanger (ténor), Antonio Figueroa (ténor) et Hugo Laporte (baryton) ainsi que l’Ensemble vocal Arts-Québec, le tout sous la direction du chef Nicolas Ellis.

Les quelque 400 spectateurs qui avaient pris place dans la magnifique basilique ont été tout simplement conquis tant par les cuivres que par les cordes qui ont joué les grandes œuvres de Mozart et Puccini, le tout présenté dans le cadre de la grande tournée du Festival Classica et, bien évidemment, dans le cadre aussi des festivités du 350e anniversaire de la Ville de Varennes.

Le Festival Classica présente au total de 22 concerts dans le cadre de sa tournée régionale. Ils sont offerts à prix doux dans le cadre de sa 12e édition. Sous le thème De Monteverdi à Morricone, le Festival se déroule jusqu’au 19 juin. Outre le concert de Varennes, l’orchestre posera ses lutins et instruments à Saint-Lambert, Boucherville et à Longueuil, entre autres.