Le CISSS de la Montérégie-Est remporte le Prix Rochon

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est a remporté le Prix Rochon remis par Excellence en santé Canada pour son programme de Gestion de cas réseau. Celui-ci vise notamment à réduire le nombre de visites pour les usagers qui se présentent souvent à l’urgence de l’hôpital Pierre-Boucher. Pour ce faire, non seulement les équipes de soins et de services professionnels ont été mises à contribution, mais également les usagers eux-mêmes. La voix de plus de 150 usagers a permis au CISSS de mettre en place un service en adéquation avec leurs besoins et, surtout, de leur offrir une expérience de soins et de services améliorée. Au total, ce sont près de 200 personnes qui ont contribué de près ou de loin au projet. Les résultats quant à la fréquentation des services d’urgence sont également au rendez-vous. En fait, pour 70 % des usagers suivis, on enregistre une baisse de 50 % des visites. Le prix attribué le 20 mai dernier a été remis au président-directeur général du CISSS de la Montérégie-Est, Bruno Petrucci, à la présidente-directrice générale adjointe, Maryse Hébert, à la directrice adjointe de l’expérience client, de la qualité et de l’éthique, Hassiba Hihat et à la conseillère cadre (volet psychosocial) à la Direction des services multidisciplinaires, Nathalie Blanchard.