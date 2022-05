Varennes acquiert le premier véhicule de pompiers Unité d’Urgence 100 % électrique en Amérique du Nord

La Ville de Varennes est fière d’annoncer l’acquisition du premier véhicule de pompier Unité d’urgence, 100 % électrique en Amérique du Nord. Il s’agit d’un choix écologique qui s’ajoute à l’acquisition de plusieurs autres véhicules électriques qui contribuent à réduire les gaz à effet de serre.



« Ce camion d’urgence est unique en son genre. En plus d’avoir une autonomie qui garantit une fiabilité pour toute la durée des interventions, il répondra aux besoins du Service de sécurité incendie sur trois points précis : la décontamination des pompiers sur les lieux avec leurs équipements de combat, le ravitaillement en air respiration et la décarcération lors d’accident », affirme le maire, Martin Damphousse.



L’autonomie est évaluée à 225 km en ville et 160 km sur l’autoroute, une différence explicable entre autres par le freinage régénératif intelligent. Le chargeur triphasé de 124 kWh permet une charge rapide entre les interventions.