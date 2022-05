Le service de sécurité incendie remporte un prix pour ses actions face à la COVID-19

Bien que la fameuse pandémie ne soit pas complètement derrière nous, le Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil (SSIAL) a remporté, la semaine dernière, le prix spécial COVID-19 au mérite Ovation municipale 2022 de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour son soutien à la coordination des organisations municipales de sécurité civile face à la COVID-19.

« C’est avec fierté que nous recevons ce prix qui représente tout le travail de coordination régionale des organisations municipales de sécurité civile effectué depuis le début de la pandémie de COVID-19 en 2020. Les défis que cette période d’incertitude a présentés ont été abordés avec brio par nos équipes qui ont fait preuve de professionnalisme et de flexibilité hors pair face à cette situation exceptionnelle », a déclaré Jean Melançon, directeur du Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil.



Dès le début de la pandémie, le SSIAL a instauré une gouvernance et organisé la tenue de rencontres de coordination afin de favoriser la prise de décisions, la concertation et l’harmonisation des mesures à un niveau régional sur l’ensemble du territoire de l’agglomération. Cette gouvernance a permis de mettre en œuvre le Plan particulier d’intervention en cas de pandémie.

Ce comité de coordination régional a facilité la réalisation de nombreuses actions, dont la migration du Centre de coordination des mesures d’urgence vers des modalités virtuelles, la contribution à la mise en place du Groupe de coordination des enjeux sociaux et communautaires, la liaison avec les partenaires gouvernementaux ainsi que le soutien aux Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et aux organismes spécialisés pour l’ouverture d’un nouveau site d’hébergement temporaire pour les personnes en situation d’itinérance.