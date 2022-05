Les brèves de Boucherville

Des vélos qui changent des vies

La collecte organisée par Cyclo Nord-Sud le 7 mai dernier a été un grand succès puisque 92 vélos ont été recueillis et 3 050 $ amassés grâce à la générosité des Bouchervillois.

Ces bicyclettes changeront plus de vies. Elles seront remises à des femmes, des enfants et des hommes du Togo et des quartiers nord de Montréal.



Circuler moins vite sur la rue Volta

La limite maximale de vitesse sur la rue Volta, entre les rues Nobel et Graham-Bell, a été abaissée de 50 à 40 km/h, comme c’est le cas dans la majorité des rues la ville.



Le règlement des clôtures de piscines est adopté

Le conseil municipal a modifié le règlement de zonage afin d’harmoniser les diverses modifications apportées au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles du gouvernement du Québec. La réglementation municipale n’est ni plus ni moins sévère que le règlement provincial et elle pourra être modifiée si la norme provinciale l’est.

Rappelons que le délai pour sécuriser une piscine avec une clôture pour les installations construites avant 2010 a été reporté du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2025 en raison de la pénurie de matériaux et de main-d’œuvre. Finis donc les droits acquis à compter de cette date.



Un dos d’âne sur la rue du Boisé

Un dos d’âne allongé dont les pentes sont moins prononcées sera installé sur la rue du Boisé entre les rues Jean-Deslauriers et des Bois-Francs à la place du dos d’âne actuel.



Surveillance policière accrue près de l’école Pierre-Boucher

La Ville adressera une demande pour qu’une surveillance policière soit accrue avant 8 h au niveau des traverses scolaires près de l’école Pierre-Boucher.



Le comité des citoyens du district 1 change de nom

Le nom du comité des citoyens du district électoral no 1 (Marie-Victorin) a été modifié pour le rendre plus inclusif et représentatif de sa mission. Le nouveau nom est « Comité du Vieux-Boucherville et de ses abords ».



Comité sur l’accès à l’information

Le conseil municipal a créé un comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels. Il avait jusqu’au 22 septembre pour se conformer à cette obligation gouvernementale.

Ce comité sera chargé de soutenir la Ville dans l’exercice de ses responsabilités et l’exécution de ses obligations imposées par la loi. Il exerce aussi les autres fonctions qui lui sont confiées par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.



Pétition pour les entreprises plus vertes

La Bouchervilloise Marie-Eve Le Breton a lancé une pétition sur le site de la Chambre des communes pour demander au gouvernement du Canada d’appuyer financièrement, sous forme de subventions, les entreprises qui ont pour mission de réduire le nombre de déchets dans les dépotoirs, particulièrement les propriétaires d’épiceries de quartier à mission écoresponsable.