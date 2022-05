Les Bouchervillois peuvent visiter les parcs de la SEPAQ à rabais

Incluant le parc national des Iles de Boucherville

La Ville de Boucherville annonce la reconduction de son entente avec la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ). Cette entente permet aux résidents de la municipalité de se procurer à moindre coût la carte annuelle « Parc », pour accéder au parc national des Îles-de-Boucherville, ou la carte annuelle « Réseau », pour accéder à l’ensemble des parcs provinciaux.



La Ville assume 23,13 $ de la valeur de l’une de ces deux cartes pour chaque citoyen. Les bouchervillois peuvent se procurer leur carte annuelle en se rendant au Centre de découverte et de services du parc des Îles-de-Boucherville. Une preuve de résidence et une pièce d’identité avec photo doivent être présentées pour bénéficier du tarif préférentiel.



Sinon les citoyens peuvent acheter la carte sur le site Web de la SÉPAQ, selon la tarification en vigueur, puis demander le remboursement de la valeur assumée par la Ville en se présentant au Centre de découverte et de services du parc des Îles-de-Boucherville. Pour avoir droit à leur remboursement, ceux-ci devront avoir en main leur facture, leur preuve de résidence ainsi qu’une pièce d’identité avec photo. Renseignements boucherville.ca/rabaissepaq .Ligne info-loisirs : 450 449-8640