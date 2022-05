90 spectacles pour la 33e saison du Théâtre de la Ville

Le Théâtre de la Ville a dévoilé la programmation de sa 33e saison riche de près de 90 spectacles.

La saison 22-23 offre, comme toujours, une place de choix aux propositions théâtrales. Rose et la machine, Run de lait, Corps titan (titre de survie) et Becoming Chelsea révèlent des parcours humains exceptionnels et documentent avec justesse la société actuelle. Adaptées du cinéma, les pièces La société des poètes disparus et Gaz Bar Blues sauront divertir et émouvoir. Cabaret Noir et Féministe pour homme abordent des thématiques qui feront évoluer et réfléchir alors que Le poids des fourmis et Macbeth Muet sauront attirer au théâtre les ados et les adultes.



Aussi, au menu de la nouvelle saison, entre autres, Ariane Moffatt, Richard Séguin, José Navas, Cirque Alfonse, Dominique Fils-Aimé, Fabien Cloutier, Élage Diouf, Émile Bilodeau, Virginie Fortin, Matt Lang, Maude Audet, Jordan Officer, Le Magicien d’Oz, Anne Plamondon, Sarahmée, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Daniel Lavoie, Jean-Michel Blais, Barbada, Albertine en cinq temps – L’opéra, Le Vent du Nord, Louis-José Houde, Quartom, Marianne Lambert et Valérie Milot, Franck Sylvestre, Hedwig et le pouce en furie, Luce Dufault, Lisa LeBlanc et P’tit Bélliveau, La chorale de Y’a du monde à messe, Mariana Mazza, Paul Piché, Symphorien, Boucar Diouf, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Chloé Sainte-Marie, Patrice Michaud.

Une prévente de réabonnement a cours jusqu’au 17 mai. À partir de cette date, les spectateurs qui souhaitent s’abonner à la saison pourront le faire en priorité jusqu’au 30 mai. Les billets à l’unité seront en vente le 31 mai, à midi.

Pour consulter toute la programmation et s’abonner en ligne : www.theatredelaville.qc.ca.