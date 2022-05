Les navettes fluviales reliant Boucherville au Vieux-Port et à la Promenade-Bellerive bientôt en service

Les navettes fluviales reliant le quai municipal de Boucherville et le quai Jacques-Cartier dans le Vieux-Montréal seront en service dès le 4 juin prochain, alors que le trajet entre Boucherville et le parc de la Promenade-Bellerive, à Montréal, s’ajoutera le 6 juin.

Ce projet pilote se veut, entre autres, une mesure d’atténuation pour les citoyens affectés par le chantier du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) déploie cette année un réseau de sept lignes de navettes fluviales pour desservir la région métropolitaine. Il passe d’une à six liaisons. Les autres liaisons sont : Vieux-Port/Pointe-aux-Trembles; Vieux-Port/ Île Sainte-Hélène/Longueuil; Bellerive/Île Charron.

« L’élargissement du projet pilote permettra d’alimenter nos analyses en vue de déterminer si nous allons de l’avant avec la mise en place d’un réseau pérenne de navettes fluviales », a déclaré le directeur général de l’ARTM, Benoît Gendron.

« Créer un réseau de navettes fluviales pour fluidifier les déplacements dans la grande région de Montréal fait partie de cet engagement. Aujourd’hui, après avoir proposé un trajet pendant quelques étés, on vient augmenter de manière significative le nombre de liaisons. C’est un grand pas dans la bonne direction pour à la fois bonifier et diversifier l’offre de transport collectif à Montréal et répondre aux défis environnementaux de notre époque », a pour sa part précisé la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la région de Montréal et de la Métropole, Chantal Rouleau.

La ligne Boucherville/Vieux-Port sera en service sept jours par semaine du 4 juin au 18 septembre, tandis que la ligne Boucherville\Bellerive le sera du lundi au vendredi, du 6 juin au 14 octobre. Elles ont une capacité de 47 et 48 places, et une fréquence de service toutes les 45 minutes. Pour les deux lignes, le trajet est de 30 minutes. Les vélos sont acceptés.

L’entreprise Navark assurera les liens à Boucherville.

À compter du 28 mai 2022, il sera possible de réserver ses déplacements et de consulter les horaires sur les sites Internet des armateurs effectuant les différentes liaisons, soit Navark et AML.

Le projet est financé par le ministère des Transports, l’ARTM et la Ville de Montréal.