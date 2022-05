Bilan routier 2021 : retour à la tendance favorable observée avant la pandémie

La Société de l’assurance automobile du Québec a rendu public le bilan routier du Québec pour l’année 2021. Puisque l’année 2020 s’est avérée atypique en raison du contexte pandémique, il n’est pas pertinent de comparer les résultats de l’année 2021 avec ceux de l’année précédente. Les résultats sont donc comparés à la moyenne des années 2016 à 2020 et, comparativement à celle-ci, moins de personnes ont été accidentées sur les routes. Il s’agit d’une baisse de 18,0 % par rapport à la moyenne de 2016 à 2020. Cependant, 347 personnes sont décédées en 2021, ce qui représente une variation de 0,7 %. En 2021, un peu plus de la moitié des personnes décédées sont des occupants d’une automobile ou d’un camion léger. Les usagers vulnérables décédés (piétons, cyclistes, motocyclistes et cyclomotoristes) représentent aussi une part importante des décès, soit 4 décès sur 10. En effet, cette année, 137 usagers vulnérables ont trouvé la mort dans une collision routière, ce qui constitue une augmentation de 5,2 % par rapport à la moyenne de 2016 à 2020. La hausse du nombre de véhicules en circulation est de 2,3 %, soit un peu plus élevée qu’à l’habitude, mais surtout plus importante pour les véhicules lourds (4,7 %), les motocyclettes (10,7 %) et les cyclomoteurs (11,1 %). La détérioration du bilan, pour les usagers vulnérables, pourrait donc être en partie attribuable à cette augmentation.