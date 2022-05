Retour en force du Déjeuner du maire et inauguration de la Maison du bénévolat

Le Déjeuner du maire est enfin de retour! Après une absence de plus de deux ans, c’est avec un immense plaisir que le maire Jean Martel convie les citoyens de Boucherville le samedi 4 juin à la Maison du bénévolat pour célébrer le retour du traditionnel Déjeuner du maire. Ces retrouvailles marqueront également la 100e édition de cet événement rassembleur. Pour l’occasion, M. Martel sera accompagné des membres du conseil municipal.



Rappelons que le Déjeuner du maire est l’occasion pour les citoyens de connaître les dernières actualités et activités municipales, et d’échanger avec les membres du conseil autour d’un petit déjeuner continental tout en découvrant ou redécouvrant des lieux publics de Boucherville.



Un événement à ne pas manquer! Profitez du beau temps et venez à vélo! Des supports à vélo seront disponibles sur place.



Contribuez à l’effort collectif pour l’environnement

La Ville de Boucherville souhaite sensibiliser ses citoyens à adopter de bonnes pratiques en matière de développement durable et d’environnement. Dans la poursuite de cet objectif, elle les invite à apporter leur propre gourde d’eau et tasse à café afin de réduire tous ensemble notre impact écologique.



Inauguration de la Maison du bénévolat, un projet rassembleur et mobilisateur!

La Ville de Boucherville profitera de l’événement pour procéder à l’inauguration officielle de la Maison du bénévolat. Le tout sera suivi d’une visite des lieux durant laquelle les citoyens pourront découvrir la cuisine communautaire, la salle d’activités, le comptoir alimentaire et le comptoir familial de style friperie. Tous ces services sont désormais réunis sous un même toit. Située dans l’ancienne école Marguerite-Bourgeoys, la Maison du bénévolat accueille quatre organismes au service de notre communauté. Ceux-ci se partagent les locaux et différentes ressources : le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB), les Chevaliers de Colomb, le Comité d’entraide de Boucherville (CEB) ainsi que les Filles d’Isabelle de Boucherville.



Bienvenue à tous!



Quand et où? Le samedi 4 juin à la Maison du bénévolat, 11, rue Louis-H.-La Fontaine Nord, Boucherville. Stationnement disponible derrière le Centre Mgr-Poissant ou dans les rues avoisinantes.

9 h : 100e édition du Déjeuner du maire.

10 h 30 : Inauguration.

11 h à 14 h : Portes ouvertes. Un chapiteau sera érigé pour l’occasion. Prenez note que les portes ouvriront à compter de 8 h 30.