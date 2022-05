Plus de 36 commerçants seront présents à la Fête au Vieux-Village le 4 juin prochain

Après deux ans d’absence, la Fête au Vieux-Village est de retour en présentiel le 4 juin, de 10 h à 16 h 30, à la place publique située à proximité du 550, boulevard Saint-Joseph. Lors de cette journée, les citoyens sont invités à venir découvrir plus de 36 commerçants locaux. En cas de pluie, la fête sera déplacée le 5 juin.



« Je suis heureux que l’on puisse se retrouver en personne pour la Fête au Vieux-Village. Les dernières années ont été particulièrement difficiles pour les commerces. Cet événement est l’occasion idéale de découvrir et d’encourager les commerçants de la ville tout en s’amusant en famille », a mentionné le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay.



Lors de cette journée, plusieurs activités permettront aux petits et aux grands de s’amuser tout en découvrant les commerçants du territoire. Toute la famille pourra visiter le site à bord d’un petit train. De plus, les participants pourront tester leur habilité à travers divers jeux de kermesse et ainsi récolter de l’argent fictif leur permettant de se procurer des cadeaux. Des amuseurs publics et des artistes seront également sur place pour animer l’événement.



Lors de leur arrivée sur le site, les participants recevront un coupon de tirage leur permettant de remporter des prix provenant de commerces locaux. Ils pourront doubler leur chance de gagner en visitant les commerces hors site pour faire étamper leur coupon de tirage. Les participants auront jusqu’au 19 juin pour venir déposer leur coupon dans la boîte verte située dans l’entrée principale de l’hôtel de ville.



Pour connaître les commerces participants, les citoyens sont invités à consulter la section Activités et événements extérieurs du site Web de la Ville.