Alloprof bonifie ses services juste à temps pour le retour des épreuves ministérielles

Après deux ans d’absence en raison de la Covid-19, les épreuves ministérielles sont de retour cette année au primaire comme au secondaire. Fidèle à son habitude, Alloprof continue d’améliorer ses ressources pour soutenir la réussite scolaire, en intégrant entre autres de nouvelles fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle à sa plateforme web. « Les évaluations peuvent être une source de stress pour les jeunes et leurs parents, surtout après les deux dernières années scolaires chamboulées par la Covid. Alloprof est toujours là pour les soutenir, notamment avec des récupérations interactives, les MiniRécups, et plus de 700 exercices en ligne, afin d’encourager les enfants à faciliter la révision des notions non comprises en amont », a expliqué Annie Harvey, chroniqueuse chez Alloprof. Juste à temps pour le dernier sprint de fin d’année, Alloprof a bonifié certains de ses outils grâce à l’intelligence artificielle (IA) pour aider les jeunes à surmonter leurs difficultés encore plus rapidement. Dans le cadre de son association avec l’Institut de valorisation des données de Montréal, Alloprof a pu mener deux projets d’IA avec des équipes d’étudiants universitaires. Le premier, mis sur pied avec la Polytechnique, est un moteur de recommandation qui propose automatiquement des explications en lien avec les questions posées par les élèves sur la Zone d’entraide. Cette fonctionnalité vise à accélérer la résolution du problème rencontré par l’élève, un gain particulièrement important en période de révision intensive. Le second projet d’IA, développé avec l’École de technologie supérieure, est une synthèse vocale qui « lit » à voix haute des ressources pédagogiques du site Alloprof, notamment pour les jeunes ayant des difficultés de lecture ou qui désirent apprendre différemment.