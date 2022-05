Abattage des dizaines de chevreuils: Me Goldwater dépose une action en Cour supérieure contre la Ville de Longueuil

L’avocate bien connue, Anne-France Goldwater, vient de déposer une action en Cour supérieure afin d’empêcher la Ville de Longueuil de procéder à l’abattage, prévu l’automne prochain, de plusieurs dizaines de cerfs de Virginie dans le but de contrôler leur

population au parc Michel-Chartrand.

La poursuite est aussi menée par Sauvetage Animal Rescue, un organisme à but non lucratif qui préconise des solutions humaines et prouvées scientifiquement à la problématique de la surpopulation des cerfs. « Il existe des organisations de protection animale comme celle de nos amis chez Sauvetage Animal Rescue qui ont développé et qui continuent de développer une expertise afin de sauver ces animaux », a indiqué. Me Goldwater mercredi dernier lors d’un point de presse.

Me Goldwater demande à la Cour d’ordonner au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et à la Ville de Longueuil d’accepter tout d’abord de ne pas mettre leur plan à exécution avant que la cause ne soit entendue, puis de travailler avec les experts du domaine qui proposent une alternative humaine au plan d’abattage tout en respectant la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal. Les étapes de CSRM incluent :

1. Capturer les cerfs sous la supervision de vétérinaires et les soigner sur place afin d’éliminer les parasites (tels que les tiques) avec de l’Ivermectin afin de prévenir la transmission de la maladie de Lyme aux humains et à leurs animaux. L’évaluation de leur état de santé afin de s’assurer qu’ils peuvent être transportés.

2. Stériliser les cerfs: vacciner les femelles avec un contraceptif ou stériliser chirurgicalement les mâles.

3. Si possible, relocaliser les cerfs et les relâcher dans des refuges à travers le Québec.

4. Assurer le maintien des cerfs en leur fournissant des soins vétérinaires de longue durée

et, si les cerfs demeurent dans des environnements contrôlés, en les nourrissant,

Sauvetage Animal Rescue propose une solution qui implique également une firme spécialisée en gestion de populations de cerfs, White Buffalo Inc., basée au Connecticut, qui a publié plus de 70 études sur les stratégies de gestion de la faune.

Pour l’heure, la date de l’audition de la cause en Cour supérieure n’est pas connue.