Spectacle de l’humoriste Mathieu Gratton le 28 mai au profit du club de soccer AS Montis

L’AS Montis est heureuse et impatiente d’accueillir l’humoriste Mathieu Gratton le 28 mai à l’école secondaire du Grand-Coteau.



Une belle soirée vous attend au cours de laquelle vous pourrez rire et passer du bon temps entre parents de joueurs, amis ou famille.



De plus, vous contribuerez à une bonne cause puisque les profits de l’événement seront entièrement dédiés au Club.



Vous serez également invités à poursuivre la soirée après le spectacle pour prendre un verre, jaser et même danser si le cœur vous en dit! Des consommations et grignotines seront en vente sur place et des prix de présence seront tirés en fin de soirée pour nos fêtards les plus endurcis!

Pour réserver vos places, vous devez remplir le formulaire en cliquant sur le lien ci-bas et procéder au paiement par virement bancaire immédiatement après à l’adresse virement@asmontis.com (Question: Club / Réponse: Montis).



C’est le paiement qui confirmera vos places et non le formulaire.

https://bit.ly/3vW03lh

Pour toutes questions supplémentaires vous pouvez nous écrire à l’adresse evenement@asmontis.com