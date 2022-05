Le théâtre Jankijou de retour sur les planches

La troupe de théâtre Jankijou présente son spectacle de la saison 2021-2022, du 26 au 28 mai prochains, au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois : « Je voudrais voir Mioussov », vaudeville russe de l’Ukrainien Valentin Kataïev, mise en scène par Patrick David Campbell.

Cette pièce était au programme de la saison 2019-2020 et était à 2 semaines d’être produite au moment du premier confinement de la Covid-19. Le Théâtre Jankijou a gardé ce spectacle à l’affiche pour que le travail accompli depuis 2 ans ne reste pas lettre morte, malgré les malheureux événements récents. Les organisateurs félicitent et remercient les comédiennes et comédiens, ainsi que les bénévoles pour leur implication des 30 derniers mois!

« Pour avoir l’autorisation de pénétrer dans la célèbre maison de repos « Les Tournesols » dans le but de retrouver un certain Mioussov afin de lui faire signer un document urgent, un fonctionnaire entêté se fait passer pour le mari d’une agronome célèbre. Cette supercherie va déclencher une cascade de quiproquos, de poursuites et de substitutions de personnages qui vont transformer l’établissement en un véritable théâtre. Tous les pensionnaires de l’institut vont être emportés dans une folie générale où le bon sens sera remarquablement absent ! Sommes-nous vraiment dans une maison de repos? »



Les billets sont en vente via « Le point de vente » et sur le site de Jankijou (16,82 $) ou à la porte de la salle (20 $, comptant seulement)



https://lepointdevente.com/billets/jeveuxvoirmioussov

www.jankijou.com