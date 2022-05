Gymnastique : trois athlètes des Réflexes obtiennent leur laissez-passer pour les Championnats canadiens

C’est à Québec qu’ont eu lieu cette année les Championnats québécois de gymnastique. Il s’agit d’une finalité importante pour les athlètes provinciales (JO7-JO8) et nationales. Le club de Boucherville a réussi à classer huit gymnastes pour cet événement, toutes issues du programme Sport-Études de l’école De Mortagne et du Pré-Sport-Études (primaire).

Au niveau provincial, le club était représenté par Florence Genest (JO7 11-12 ans), Anaïs Larouche (JO8 13-14 ans), Lili-Maude Desjardins (JO7 13-14 ans), Sabrina Ferrucci (JO7 13-14 ans) et Anaïs Dostaler (JO7 13-14 ans).

Au niveau national, dans la catégorie JO10 12-15 ans, Justine Déry remporte le bronze au sol ainsi que la 4e place au total des engins au cumulatif de ses deux journées de compétition. Dans la même catégorie, Dorianne Roy-Bureau gagne le bronze au saut, l’or aux barres, l’argent en poutre et le bronze au total des engins. Dans la catégorie JO10 16 ans+, Florence Commerie décroche la médaille de bronze au sol et termine en 5e position au total des deux jours de compétition. Les trois athlètes se qualifient donc sur l’équipe du Québec et s’envoleront aux championnats canadiens à la fin du mois de mai à Vancouver.

Malgré deux années en dents de scie en raison de la Covid-19 et à l’arrêt des sports, les entraîneurs, Jérôme Vaudolon et Véronique Fournier, tiennent à féliciter les athlètes pour leurs performances cette saison.

Le club Les Réflexes leur souhaite bon succès pour la suite!