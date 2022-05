Des chars allégoriques du Défilé de Noël à Sainte-Julie ont été vandalisés

Les actes de vandalisme, même lorsqu’ils ne sont pas dirigés contre nous, peuvent nous atteindre profondément et nous plonger dans l’incompréhension. Mais quand ces gestes sont posés de façon gratuite sur des symboles de joie, de partage et de fraternité, alors ces sentiments se transforment en colère et en ressentiment. C’est le cas de l’équipe des bénévoles du Défilé de Noël à Sainte-Julie qui a constaté que des chars allégoriques avaient été vandalisés stupidement la fin de semaine dernière…

« La destruction, en quelques minutes, des structures sur lesquelles les bénévoles ont travaillé des centaines d’heures nous peine et nous cause beaucoup d’incompréhension », a fait savoir l’équipe du Défilé de Noël de Sainte-Julie sur sa page Facebook. « Pour nous, il est complètement inconcevable que ces personnes aient détruit les efforts et le travail des bénévoles pour le plaisir. Des mesures seront prises. Nous reviendrons plus forts, soyez-en assuré! »

Les auteurs de ces méfaits ne se sont pas arrêtés là, car ils ont incendié l’habitacle d’une quinzaine de camions usagés de l’entreprise Camions Lussier-Lussicam, où étaient entreposés les chars allégoriques, ce qui aurait pu avoir des conséquences encore plus dramatiques…

« Les gens sont choqués! Mais vraiment choqués! », a lancé le président de l’organisation, Sylvain Dubuc, en soulignant qu’il y a des dizaines de commentaires de citoyens où on pouvait lire : « Terriblement décevant! », « Pas de bon sens! », « Je n’ai pas de mots! », « Franchement dégueulasse! », « Épouvantable! », « Tellement triste! » et même l’ex-mairesse, Suzanne Roy, qui a écrit : « Totalement inconcevable! »…

M. Dubuc souhaiterait que les témoignages des gens aident à retrouver un ou plusieurs des auteurs de ces méfaits et qu’ensuite ils viennent travailler avec les bénévoles pendant une dizaine de fins de semaine afin qu’ils comprennent l’impact de leurs gestes et qu’ils en viennent à réaliser tout le travail que ça demande.

Depuis cet incident déplorable, la sécurité a été rehaussée dans la cour de Lussicam puisqu’il y a un gardien en poste 24 heures sur 24 afin que de tels méfaits ne se reproduisent plus.

« En entendant les commentaires de tout le monde, on sent encore une fois à quel point c’est important pour les gens de Sainte-Julie », a ajouté Sylvain Dubuc. « J’ai reçu une belle réponse des citoyens et il y en a qui nous ont dit qu’ils étaient prêts à aider quand on va travailler sur les chars allégoriques cet automne. Si jamais il y a des gens qui veulent nous donner un coup de main, ça va nous faire du bien après ces incidents déplorables! » (sur la page Facebook ou à l’adresse : president@defiledenoel.com)