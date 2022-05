Sondage sur le parc de la Commune à Varennes

Jusqu’au 5 juin prochain, le conseil municipal mène une vaste consultation auprès des Varennois par l’intermédiaire d’un sondage sous le thème Notre parc de la Commune, un fleuron où s’épanouir, dans le but de réaliser un plan directeur pour l’avenir de ce parc



L’administration municipale souhaite connaître le degré de satisfaction des usagers par rapport aux réalisations des récentes années, cerner les attentes et préciser les préoccupations en lien avec la vocation et l’aménagement futur du parc.



Le questionnaire est accessible en ligne au notreparcdelacommune.com. Les citoyens qui n’ont pas accès à Internet sont invités à le remplir une version papier disponible à l’hôtel de ville et à la bibliothèque.



« De nombreuses initiatives ont vu le jour depuis l’arrivée de notre administration dans le parc de la Commune. Afin de concevoir un plan précis, nous voulons établir un fil conducteur avec les citoyens qui nous guidera dans nos futures décisions par rapport au parc de la Commune. Nous demandons aux gens de participer en grand nombre, car leurs réponses influenceront l’avenir de notre joyau varennois », affirme le maire Martin Damphousse.