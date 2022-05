Grand spectacle d’ouverture du 350e anniversaire de Varennes le samedi 21 mai avec Salebarbes

La Ville de Varennes, en collaboration avec Harden, est fière de présenter le spectacle du groupe Salebarbes qui annonce l’ouverture des célébrations estivales du 350e anniversaire de Varennes, le 21 mai prochain, au parc du Pré-Vert. Accessible à tous gratuitement, l’événement en plein air sera illuminé en fin de spectacle par des feux d’artifice qui donneront le ton aux festivités hautes en couleur.



Le site ouvrira dès 19 h 30 et le maire Martin Damphousse prononcera le mot d’ouverture des festivités à 20 h. Suivra le spectacle qui sera orchestré par le groupe Salebarbes composé de Jonathan et Éloi Painchaud, Kevin McIntyre, George Belliveau et Jean-François Breau. Le groupe proposera un véritable voyage musical qui mettra à l’honneur chanson francophone, groove et joie, en allant de l’Acadie à la Louisiane, pour atterrir à Varennes.



Les spectateurs devant la scène adossée au Polydôme pourront profiter du site pour bouger et danser au rythme entraînant du groupe tandis que ceux installés en périphérie pourront apporter leur chaise afin d’y assister confortablement. Une remorque des bières du 350e anniversaire de Varennes sera présente pour le bonheur des participants aux célébrations.



« À titre de maire et fier citoyen, c’est un immense privilège de me joindre à vous pour célébrer cette année historique », affirme le maire Martin Damphousse. Tout en remerciant les comités organisateurs et les partenaires du 350e anniversaire, il ajoute, « cette fête est l’occasion de se réunir et d’affirmer haut et fort notre fierté d’appartenir à une ville qui est enfant de héros et d’exploits et tournée vers l’avenir ».



Dans le cadre de cet événement doté d’un plan d’action écoresponsable, les participants sont invités à apporter leur gourde d’eau, privilégier le transport actif et disposer leurs déchets aux îlots de tri appropriés. Les émissions de gaz à effet de serre générées durant l’activité seront calculées afin que la Ville puisse élaborer un plan de compensation en conséquence.



Pour en savoir davantage sur cette activité ou suivre la programmation du 350e anniversaire de Varennes, rendez-vous sur varennes350.ca.