Finale régionale des Jeux du Québec Rive-Sud :un retour à la compétition réussi pour le Club Taekwondo de Boucherville

Deux ans après le début de la pandémie, le Club Taekwondo Boucherville renoue avec les compétitions. Une délégation de douze membres, soit dix participants et deux entraineurs, a récemment participé à une compétition régionale tenue à l’Assomption. Les athlètes du club étaient bien préparés et motivés pour les combats. Et ils sont tous revenus avec une médaille au cou.

La répartition des honneurs se détaille comme suit : Emrik Morin (bronze), Benjamin Fredette (bronze), Cloé Chenitz (argent), Émile Meilleur (argent), Maryane Paradis (argent), Benjamin P. Norris (argent), Arnaud Langlois-Berthelot (argent), Charlotte Chenitz (or), Justine Meilleur (or) et Évelyne Péloquin (or). Les jeunes ont profité des judicieux conseils et des encouragements des deux entraineurs du Club, Marianne Péloquin et Simon Leblanc.

« Je suis très fière des athlètes qui se sont battus avec beaucoup de détermination dans leurs combats. Les médailles récoltées sont le fruit du travail d’entrainement et de la persévérance durant les cours », a témoigné Marianne Péloquin, la responsable du groupe de compétition du Club Taekwondo Boucherville.



Le Club Taekwondo Boucherville fondé en 1994 compte quelque 100 membres actifs âgés de 5 ans à 60 ans et plus. Le directeur technique Karl Dery et les entraîneurs qualifiés ont comme objectif de développer le plein potentiel des athlètes en les amenant à donner le meilleur d’eux-mêmes, tout en favorisant l’esprit sportif et surtout, à s’entraîner pour le plaisir. Il s’agit du seul club de taekwondo de Boucherville accrédité par la Ville de Boucherville. (D .L.)