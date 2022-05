L’Atelier des Arts visuels de Boucherville célèbre son 30e anniversaire et présente son exposition annuelle

Du 20 mai au 3 juillet, la Ville de Boucherville accueillera à la Galerie Jean-Letarte l’exposition annuelle des élèves et des professeurs de l’Atelier des Arts visuels de Boucherville, qui célèbre cette année son 30e anniversaire. Les citoyens auront aussi accès à une exposition virtuelle.



L’exposition des élèves : 20 au 22 mai

Les élèves investissent les lieux et présentent leurs créations de la dernière année. Tous les médiums sont à l’honneur. L’exposition sera répartie sur les trois étages.



Les élèves ainsi que les professeurs invitent les citoyens aux portes ouvertes le vendredi 20 mai, 9 h à 21 h; le samedi 21 mai, 9 h à 16 h; et le dimanche 22 mai, 9 h à 16 h



L’exposition des professeurs : 20 mai au 3 juillet

Tout au chaud dans leurs chaumières, les professeurs ont profité de la saison hivernale pour créer de nouvelles œuvres afin d’accueillir le printemps en grand.



L’exposition virtuelle

En plus de l’exposition en salle, les citoyens auront aussi accès à une exposition virtuelle à 360 degrés, au boucherville.ca/expositions.