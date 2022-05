Les hélicoptères, pas dans ma cour, pas dans mon air: changement de route au-dessus des villes de la Rive-Sud

Après plus d’un an à subir d’importantes nuisances liées aux vols d’hélicoptères, les Longueuillois des secteurs est de la ville peuvent enfin retrouver leur quiétude.

La réaction est cependant tout autre du côté de Saint-Lambert, car le changement des routes affecte maintenant ce secteur de la Rive-Sud.

En effet, de nouvelles routes de vol ont été établies au départ de l’Aéroport Montréal – Saint-Hubert ainsi que de l’aérodrome Montréal/Saint-Hubert Héli-Inter (CTG2) et sont officiellement en vigueur depuis le 15 avril.

Ces nouvelles routes seront officiellement publiées dans la prochaine édition du Supplément de vol Canada (CFS) le 19 mai prochain.

Depuis le printemps 2021, alors que les résidents des secteurs est de la ville district Boisé-Du Tremblay) avaient commencé à subir une forte pollution sonore provenant des hélicoptères, et ce, à raison de plusieurs dizaines de reprises chaque jour en période estivale, une situation exacerbée la fin de semaine où la fréquence variait parfois de seulement 10 à 15 minutes entre les vols, du matin au soir.

La mairesse de Saint-Lambert, Pascale Mongrain, a vivement réagi à l’annonce de la nouvelle route des hélicoptères. Elle veut carrément que les vols au-dessus de sa ville soient interdits.

Pascale Mongrain dénonce à son tour le bruit occasionné par les appareils qui circulent au-dessus des quartiers résidentiels.

Elle précise que son administration fera toutes les représentations et pressions nécessaires sur le gouvernement fédéral pour retirer les permis aux entreprises concernées.

Aussi, la consultation publique sur le développement de l’aéroport de Saint-Hubert qui se tiendra du 25 au 28 mai permettra aussi à la mairesse lambertoise de dénoncer cette décision qui embête ses citoyens, eux qui ont choisi Saint-Lambert pour sa quiétude!